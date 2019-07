Aerdorica, Leonardi: si faccia chiarezza

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - Il consigliere Elena Leonardi, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione per fare chiarezza sul milione di euro di incarichi di consulenza affidati a soggetti terzi da Aerdorica, società a partecipazione diretta della Regione Marche. Consulenze emerse dal giudizio di parificazione della Corte dei Conti.

"Sull'importanza strategica dell'infrastruttura aeroportuale siamo tutti d'accordo - ha affermato Elena Leonardi - snodo nevralgico per lo sviluppo turistico, economico, commerciale ed industriale della nostra Regione. Proprio per questo è bene fare chiarezza su quanto emerso dalla Corte dei Conti. Quello che resta critica, infatti, è la gestione che è stata fatta della società Aerdorica, gestore dell'aeroporto, che aveva accumulato circa 40 milioni di euro di debiti tanto che ci sono vicende processuali aperte a riguardo. Lo stesso Consiglio regionale aveva istituito una commissione d'inchiesta per vigilare sulla vicenda di Aerdorica".