Noa a Lunaria di Musicultura a Recanati

(ANSA) - RECANATI (MACERATA) - 11 LUG - Sarà la star internazionale Noa l'8 agosto a Lunaria, dopo le leggende di Solomon Burke, Joan Baez, Graham Nash, a rispondere all'invito di Musicultura, la rassegna estiva organizzata in collaborazione con il Comune di Recanati. Ad aprire la kermesse sarà La Compagnia di Musicultura il 31 luglio, con lo spettacolo "Viaggiar cantando - canzoni e canzonette" ideato e diretto da Piero Cesanelli, un viaggio nei mille modi in cui l'evoluzione dei mezzi di trasporto ha scolpito negli ultimi cento anni l'immaginario della società in cui viviamo.

Lunaria si è imposta negli anni come una delle manifestazioni più originali e seguite dal pubblico, con serate capaci di distinguersi dal consueto circuito dei concerti estivi, facendo convivere sul medesimo palcoscenico in maniera intelligente la musica la letteratura la poesia e il pensiero. Gli spettacoli sono ad ingresso libero. (ANSA).