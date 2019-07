Ex sindaco Ascoli Piceno da Fi a FdI

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 11 LUG - "Partecipo a questa iniziativa il cui titolo è 'E' sempre più blu' ma credo che sarebbe stato più giusto chiamarlo come un passaggio di una canzone di Venditti "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Così l'ex sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli annunciando a Catania il suo passaggio da Forza Italia a Fratelli d'Italia.

"Per me questo - ha aggiunto Castelli - è un ritorno a casa, tra tanti amici. FDI è un movimento che non solo si è affermato in termini di consenso alle Europee nella misura che conosciamo ma che ha acquisito sempre più credibilità a livello territoriale dove non si bara, dove non c'è possibilità di eludere quella che è la grande questione del consenso. Due sono le città metropolitane saldamente guidate da FDI, decine i capoluoghi che hanno trovato nella proposta di Giorgia Meloni quel giusto mix fra responsabilità e capacità di decidere per le comunità e che rappresenta il tratto distintivo di qualsiasi autonomia municipale".