Incidente per vicesindaco di Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 10 LUG - Un incidente stradale ha visto coinvolta oggi, intorno alle ore 18.45, la vicesindaco del Comune di Tolentino (Macerata) Silvia Luconi, 35 anni.

L'incidente è avvenuto nella strada comunale Sant'Angelo, all'altezza della ex scuola rurale: la sua Mercedes, per cause ancora da accertare, è uscita di strada urtando una quercia posta a bordo strada, ribaltandosi su un lato.

La stessa Silvia Luconi, cosciente, ha allertato sia i soccorsi e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dall'auto, e subito dopo i sanitari del 118. Silvia Luconi è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

Il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi è in costante contatto con i familiari. (ANSA).