Ricci riceve delegazione Sinai a Pesaro

PESARO, 9 LUG - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci punta ai flussi asiatici ma guarda anche a Sharm el-Sheikh. Il primo cittadino ha incontrato, tramite di Nardo Filippetti, una delegazione egiziana guidata da Khaled Fouda Seddiq, governatore del Sinai del Sud. Con lui anche Walid Sebay, vicepresidente della Regione del Sinai del Sud, una serie di figure di spicco nel settore viaggi.

La delegazione ha proposto un vero e proprio patto di fratellanza: "Pesaro sarebbe la prima città italiana a stringere l'accordo. L'abbiamo scelta perché ha molte somiglianze con Sharm. Invitiamo il sindaco a Sharm per siglare il patto".

"Siamo onorati della visita. Sharm è un luogo mitico per gli italiani: siamo contenti che da voi sia ripartito in modo forte il turismo", ha commentato Ricci, affiancato dal vicesindaco Daniele Vimini e dal presidente del consiglio comunale Marco Perugini. "Per tanti anni abbiamo vissuto quasi esclusivamente di industria, ma abbiamo grandi potenzialità turistiche".

