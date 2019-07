Barriere, Anci Marche chiede sospensione

(ANSA) - ANCONA, 9 LUG - Con la consegna da parte del presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi del documento preparato da Anci Marche e Regione Marche e sottoscritto da tutti i sindaci del territorio a Danilo Scerbo, direttore della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio presso il Dipartimento per le Infrastrutture, si è concluso l'incontro a Roma sulle barriere antirumore che riguardano 400mila cittadini che vivono sulla costa marchigiana.

"Ci siamo presentati come fronte compatto - ha detto Mangialardi - e questo dà forza alle nostre ragioni". "Non siamo contrari all'intervento - ha aggiunto - ma la priorità ora è sospendere le procedure e tenere aperto il tavolo di confronto nel quale i territori, quindi i sindaci, siano coinvolti attivamente". Nella conferenza Stato-Regioni le Marche si dichiareranno contrarie a questa soluzione con l'obiettivo di aprire una nuova fase.