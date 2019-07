Al via 'Sensi d'Estate' Museo Omero

(ANSA) - ANCONA, 9 LUG - Torna alla Mole Vanvitelliana di Ancona la rassegna promossa dal Museo Tattile Statale Omero 'Sensi d'Estate' con sei spettacoli tra musica, teatro e narrazione in programma tutti i mercoledì dal 17 luglio al 21 agosto. Giunta alla 18/a edizione intende rivolgersi, secondo il presidente del Museo Aldo Grassini "ad un pubblico vasto ed eterogeneo, al quale vuole offrire spettacoli facilmente godibili senza rinunciare alla qualità". Inaugura la kermesse Iaia Forte con 'Napolide', ispirata all'omonimo libro di Erri De Luca, che propone un viaggio tra le bellezze e le contraddizioni di Napoli, accompagnata dalle sue musiche più belle riproposte dagli Anema. In programma il 7 agosto anche 'Lirica sotto le stelle', il tradizionale appuntamento in collaborazione con gli Amici della Lirica 'Franco Corelli', che porta alla Mole due cantanti brasiliani pluripremiati: il soprano Tatiana Vanderlei e il tenore Max Jota nell'interpretazione delle più celebri arie d'opera.