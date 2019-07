Unicam 1/a tra atenei 10mila studenti

(ANSA) - ANCONA, 7 LUG - Per il sedicesimo anno consecutivo l'Università di Camerino si conferma al primo posto nella classifica degli Atenei italiani fino a 10mila studenti, stilata dal Censis e pubblicata da La Repubblica, ottenendo un punteggio medio di 93,00.

Unicam è quarta assoluta tra gli atenei statali e a prima tra quelli marchigiani. Il risultato, sottolinea il rettore Claudio Pettinari "non può che riempirci di orgoglio e soddisfazione" e conferma "il forte impegno del nostro ateneo nel mantenere sempre elevata, nonché migliorare dove è possibile, la qualità dei servizi e della didattica offerta agli studenti". E ha ha "una valenza ancora più significativa, perché dimostra come Unicam abbia reagito e resistito alla non facile situazione post-sisma, non solo ripartendo subito anche grazie alla magnifica collaborazione dei nostri studenti, ma anche ampliando i nostri servizi e le nostre attività sul territorio".