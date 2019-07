Motogp, Germania,a Marquez anche warm up

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Marc Marquez è stato il più veloce anche nel warm up che precede il motogp di Germania in programma alle 14 sul circuito del Sachsenring. Dopo aver dominato le libere e le qualifiche, l campione del mondo della Honda ha fatto meglio di tutti anche nel test pregara con l'asfalto bagnato e scivoloso dopo le forti piogge della notte. Marquez ha preceduto il britannico Jack Miller e Andrea Dovizioso, in buon recupero dopo la prova così così in qualifica. Ottimo quarto tempo per Francesco Bagnaia, anche lui ieri finito lontano dallo spagnolo, e oggi a lungo in testa. Danilo Petrucci è stato sesto, davanti al francese Fabio Quartaro che oggi partirà in prima fila accanto a Marquez. Valentino Rossi è stato 13mo.

Ancora più lontano Franco Morbidelli, 18mo, ma oggi al via sarà in in settima posizione.