Moto: Rossi, Ritiro? Età non conta"

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "E' stata una gara molto difficile perché non sono mai stato competitivo. Era una importante, perché le modifiche fatte ad Assen sembravano funzionare.

Valentino Rossi non nasconde la delusione dopo l'ottavo posto nel Gp di Germania. Rossi esclude l'ipotesi di ritiro. "Non mi piace non vincere, ma è capitato in passato - dice, a Sky Sport -. Ho vinto 89 gare nella MotoGp, quindi non è male, potrei anche fermarmi qui con il numero di successi in carriera; di certo, non ho perso la motivazione e non voglio mollare, ho sempre la stessa voglia di arrivare alle gare". "È normale che tutti facciano riferimento alla mia età, me lo chiedo anch'io, me lo chiedevo anche 10 anni fa se ero vecchio - aggiunge - devo sapere io che sensazioni ho. Certo, se continuo ad avere problemi, dovrò valutare. Già in passato mi ero chiesto se lasciare da vincente, ma ho deciso di continuare. Contano i risultati, non altro, ma se penso che l'anno scorso sono stato più veloce di 20", penso che la ragione sia legata a qualcos'altro".