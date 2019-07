Passaggi Festival Fano, 65mila presenze

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 5 LUG - Aumento di presenze, circa 65mila presenze in sette giorni, 3.500 i libri venduti (+20%), 140 camere d'albergo, con presenze in media 2-3 giorni, 300 pernottamenti degli ospiti, circa 120.000 visualizzazioni a giugno del sito sito www.passaggifestival.it parte di più di 21mila utenti. Sono alcuni dati della 7/a edizione di Passaggi Festival che si è svolta a Fano tra il 24 e il 30 giugno. Circa 4.500 persone erano presenti in piazza per lo psicanalista Massimo Recalcati, premio Passaggi 2019. Folla di pubblico tra gli incontri in tutte le sedi e le rassegne, i visitatori delle sei mostre in programma, il doppio evento con Lino Guanciale, i partecipanti ai 46 laboratori, alle tre visite guidate e agli altri eventi collaterali. Tra gli autori più venduti in occasione del Festival Recalcati (quasi 200 copie), ma anche Giletti, Crepet, Rita dalla Chiesa, Lella Costa, Nando dalla Chiesa.