Bocelli a vescovo, insieme per rinascita

"Insieme, non c'è sogno che non possa diventare realtà!". In una lettera al vescovo di Camerino-San Severino il cantante Andrea Bocelli esprimere la sua "più sincera gratitudine per la vicinanza" di mons.

Francesco Massara e "dell'istituzione che rappresenta" in questo "progetto di rinascita per noi così importante"; "siamo fieri di averla avuta al nostro fianco". Il riferimento è alla realizzazione della nuova scuola primaria e dell'infanzia "E. De Amicis" di Muccia, donata dalla Fondazione Andrea Bocelli con il supporto di partner privati, dopo che la vecchia struttura era stata distrutta dal terremoto. ABF aveva già donato una scuola a Sarnano (Macerata) e realizzerà la nuova Scuola della Musica di Camerino. "A Muccia - osserva il cantante - si è rinnovato quel piccolo grande miracolo di buona volontà e sinergie che, in meno di sei mesi, grazie al sostegno di tante istituzioni amiche ci ha traghettati da uno scenario di rovine alla recente, festosa, emozionante giornata dell'inaugurazione".