Bilancio 2018 Univpm, 5 mln utile netto

(ANSA) - ANCONA, 4 LUG - "Lascio un ente sano con conti in equilibrio, in grado di attrarre risorse e di spenderle efficacemente, con costi d'iscrizione medi pari a 800 euro, e titoli che assicurano occupazione in tre anni e stipendi medi pari a quelli del Nord Italia". Lo ha affermato il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi illustrando ad Ancona il bilancio di esercizio 2018 dell'ateneo dorico, che lascerà per tornare a insegnare il primo novembre sostituito da Gian Luca Gregori. Ammonta a 5 milioni e 414 mila euro l'utile netto 2018 dell'ente, in aumento rispetto al 2017 (4.301.261 euro), pari al 3,9% dei ricavi. "Il che dimostra - ha aggiunto - la capacità di gestire entrate e investimenti". I proventi, 127,6 milioni di euro, testimoniano la capacità di attrarre fondi di vario tipo perché a fronte degli 84,6 milioni dal Fondo Ordinario del Ministero, che comprendono anche le quote aggiuntive derivanti dai Dipartimenti di eccellenza (6,7 mln), gli altri arrivano da fondi Ue, regionali e dalle imprese.