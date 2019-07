Coldiretti Marche, rischi da dazi Trump

"Un vero e proprio regalo all'italian sounding se l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di nuovi dazi contro l'Unione Europea diventasse realtà". Lo sottolinea Coldiretti Marche: "un duro colpo all'agroalimentare marchigiano cresciuto in 10 anni di oltre il 157% e arrivato sopra i 24 milioni di euro nel 2018". L'export, riferisce l'associazione, nel primo trimestre 2019 ha superato i 7 milioni (+36% rispetto al 2018). "Gli Usa - sottolinea la Coldiretti - minacciano di colpire importanti prodotti agricoli e alimentari come il vino che, da solo, rappresenta quasi la metà degli acquisti a stelle e strisce nella nostra regione".

"La nuova Commissione Ue - commenta Maria Letizia Gardoni, presidente Coldiretti Marche - dovrà farsi urgentemente carico della pericolosa presa di posizione statunitense, scegliendo di preservare e mantenere un rapporto d'intesa e commerciale con un paese storicamente alleato e sventando il rischio di un ingente danno economico per l'Europa, l'Italia e le Marche".