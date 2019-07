Bora riceve sindache Marche neoelettte

"Sosteniamo la forza e la passione con cui le donne si impegnano in politica e incoraggiamo questo impegno per far crescere la cultura della rappresentanza di genere". Lo ha affermato l'assessora della Regione Marche alle Pari opportunità, Manuela Bora che ha ricevuto una delegazione delle neo sindache marchigiane, elette in occasione dell'ultima tornata elettorale. "Si è trattato di utile confronto per condividere possibili azioni comuni, trasversali a ogni appartenenza politica. - ha spiegato Bora - L'impegno delle donne è fondamentale per la crescita e lo sviluppo civile ed economico della nostra comunità". All'incontro hanno partecipato le sindache di Montecalvo in Foglia, Borgo Pace, Poggio San Vicino, Serra de' Conti, Montegranaro, Montemonaco e Filottrano, accompagnate da altre presenti in Consiglio comunale. "Anche nelle ultime elezioni - ha lamentato Bora - sono state poche le donne elette: su 153 Comuni al voto, solo 24 sono state nominate sindache e poche anche quelle candidate".