Tennis, australiana Barty n. 1 del mondo

L'australiana Ashleigh Barty è per la seconda settimana consecutiva la numero 1 del tennis mondiale.

nella nuova classifica Wta pubblicata oggi la giovane rivelazione del tennis si conferma davanti alla giapponese Naomi Osaka e alla ceca Karoline Pliskova. Quarto posto per l'olandese Kiki Bertens, seguita dalla tedesca ex numero 1 Angelique Kerber. la prima delle italiane è Camila Giorgi al 42mo posto, in calo di una posizione rispetto all'ultima classifica. Lontane le altre: 147ma Jasmine paolini, 161ma Giulia Gatto Monticone e 168ma martina trevisan.

Nella top ten sono confermate tutte le posizioni di settimana scorsa, con la ceca Petra Kvitova sesta, e la romena Simona Halep settima. All'ottavo posto l'ucraina Elina Svitolina, poi l'americana Sloane Stephens e infine decima la ex regina del tennis mondiale Serena Williams.