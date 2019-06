Turismo, Nibali testimonial delle Marche

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - Vincenzo Nibali, campione di ciclismo che ha vinto due Giri D'Italia, un Tour de France, la Vuelta di Spagna, la Milano-Sanremo e due Campionati Italiani, è il testimonial delle Marche per i prossimi due anni per la promozione del turismo outdoor e del bike, su cui la Regione intende investire in Italia e all'estero. A Parma, dove domani si correrà il Campionato Italiano, nel ritiro della sua formazione ciclistica (la Bahrain Merida), il dirigente regionale del Turismo Raimondo Orsetti ha sottoscritto il contratto che lega il siciliano alla promozione del cluster del bike marchigiano. Un rapporto che nei prossimi due anni veicolerà l'immagine del turismo esperienziale specie nelle zone interne, quelle che sono maggiormente sofferenti a seguito del sisma del 2016.