Cittadini sentinelle aria a Falconara

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA) 29 GIU - Cittadini sentinelle per l'ambiente: è questa una delle novità del 'progetto ambiente integrato' realizzato dall'Arpa Marche su richiesta del sindaco di Falconara Marittina, Stefania Signorini, per monitorare la qualità dell'aria sul territorio.

Il progetto è stato illustrato da Giancarlo Marchetti, direttore generale dell'Arpam, in commissione Ambiente e sarà oggetto di un'assemblea pubblica, lunedì 8 luglio alle 18 al Centro Pergoli. Sarà realizzato in due fasi: la prima di raccolta delle segnalazioni della popolazione sulle esalazioni avvertite a Falconara, la seconda di monitoraggio di composti organici volatili (Cov) attraverso l'installazione di nuove centraline. Marchetti ha sottolineato l'apprezzamento sul progetto da parte del ministro dell'Ambiente Sergio Costa e ha illustrato l'app 'Odor.net', attivata nei giorni scorsi e arrivata a circa 70 iscrizioni, che permette ai cittadini di segnalare in tempo reale, dal proprio smartphone, le esalazioni avvertite sul territorio.