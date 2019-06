Bagnanti in difficoltà, salvati

Sei persone, bagnanti in difficoltà, sono state recuperate e soccorse dalla Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. In mattinata, in tre erano nel tratto di mare davanti agli stabilimenti 'Kohi-Noor' e 'Ragno Verde' di Grottammare quando, per una forte risacca, sono dovuti intervenire alcuni addetti al salvataggio. Ma anche questi, assistenti degli stabilimenti, sono stati trasportati verso il largo. Sono quindi intervenuti una motovedetta e un gommone della capitaneria di porto e hanno portato a riva le sei persone, tra cui i tre addetti.