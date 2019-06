Barriere Rfi,Regione-Comuni"condividere"

Sulle barriere antirumore previste dalle Ferrovie, incontro politico-tecnico promosso dalla Regione Marche per coordinare una strategia sul Piano di abbattimento del rumore di Rfi che prevede di posizionare barriere lungo la linea adriatica. "No a una progettazione indifferente alle peculiarità territoriali, sì a scelte condivise con le amministrazioni locali". E' il concetto espresso nel vertice molto partecipato, con sindaci, assessori e tecnici comunali. I Comuni costieri prepareranno un documento congiunto che porteranno al vaglio dei ministeri dei Trasporti, Ambiente e Salute. Regione e Anci Marche chiederanno di essere ricevuti per illustrarlo e per abbattere l'inquinamento acustico con soluzioni contestualizzate al paesaggio. "La posizione della Regione è chiara ed espressa in tutte le sedi istituzionali - ha detto la vicepresidente Anna Casini che ha guidato l'incontro con il presidente Anci Marche Maurizio Mangialardi - appoggiamo le richieste che vengono dai territori, saremo al loro fianco".