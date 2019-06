Snai: vittoria V.Rossi ad Assen è a 6,5

Nell'analisi dei trader Snai, a poche ore dal week-end della MotoGp ad Assen (Olanda), il ritorno al successo di Rossi è pagato 6,50, quota grazie alla quale Valentino rappresenta la prima insidia per Marc Marquez, sempre rapidissimo; il campione del mondo è dato a 2,25. Assieme a Rossi (sempre a quota 6,50) sgomitano Alex Rins e Andrea Dovizioso. L'errore di Lorenzo al Montmelò ha chiuso il Mondiale, almeno secondo gli analisti Snai: Marquez, con un vantaggio simile, è dato a 1,05 appena per l'ottavo titolo in carriera. Difficilissima la rimonta di Andrea Dovizioso, dato a 7,50, Alex Rins (terzo, a meno 39 punti) pagherebbe 15.