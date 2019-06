Operaio cade da 10 mt altezza, grave

Un operaio di 33 anni è precipitato dentro il Palazzo degli Anziani di Ancona, che ospita l'aula del Consiglio Comunale, da un'altezza di 8-10 metri, mentre lavorava. L'uomo è stato subito soccorso da Croce Gialla e sanitari del 118 e trasportato in gravissime condizioni agli Ospedali Riuniti di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta dopo il cedimento di una porzione della copertura dell'edificio.

La dinamica dell'incidente però non è ancora chiara e i rilievi sono in corso.