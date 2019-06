Calcio a 5, Marche premiano Italservice

"Un'altra bandierina col picchio che piantiamo ai vertici dello sport nazionale". Con queste parole il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha ricevuto e premiato in Regione la squadra dell'ItalService di Pesaro, campione d'Italia di calcio a 5. Dopo una spasmodica gara 5, il team pesarese, al secondo anno in Serie A, nelle scorse settimane ha battuto, a Montesilvano l'Acqua&Sapone, vincendo il primo scudetto della sua storia societaria, primo tricolore conseguito, in questa disciplina, da una squadra marchigiana. "Un traguardo - ha detto Ceriscioli - raggiunto a coronamento di una stagione fantastica per lo sport marchigiano, che ha primeggiato in varie competizioni, come nella pallavolo con la Lube Civitanova o con la Santo Stefano Avis nel basket in carrozzina". "Il Picchio vola in Europa", ha sottolineato Ceriscioli, consegnando alla squadra una bandiera con il logo regionale, da sventolare nelle prossime partite di Champions League.