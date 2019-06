21/a rassegna Tau-Teatri Antichi Uniti

Al via dal 3 luglio fino al 10 agosto la 21/a edizione di Teatri Antichi Uniti, che prevede 21 appuntamenti di teatro classico ospitati in siti archeologici e luoghi suggestivi di 13 comuni delle Marche. L'iniziativa è promossa da Regione e Polo Museale delle Marche, Amat, Mibact e Comuni coinvolti, al fine di coniugare tutela e valorizzazione dei luoghi che ospitano gli spettacoli, anche attraverso visite guidate prima delle rappresentazioni. Tra gli eventi in programma: "La morte della Pizia" di Friedrich Durrenmatt, con Daniele Pecci, che inaugura la rassegna al Teatro Romano Helvia Recina di Macerata, "Lucrezio e l'infinito" nell'Area Archeologica di Cupra Marittima, con Giorgio Colangeli, e "Il mio nome è nessuno" al Teatro Gentile di Fabriano, con l'archeologo e divulgatore Valerio Massimo Manfredi, più volte ospite della kermesse nell'ambito del progetto "Odissea un racconto Mediterraneo". Al Teatro Romano di Falerone l'attrice Francesca Benedetti interpreta Ecuba nell'omonima tragedia di Euripide.