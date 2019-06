Sisma, fruibile piazza Monsampietro M.

Un ulteriore traguardo, frutto della continua operatività, per Monsampietro Morico paese di 632 abitanti nel Fermano: a seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza di alcuni immobili che avevano subìto significativi crolli all'indomani del sisma del 2016, si è potuto procedere all'arretramento della zona rossa nella magnifica piazza Malugero Melo. Desiderata e ottenuta la partecipazione del corpo docente, dei ragazzi che hanno preso parte alla riapertura, come simbolo di speranza per un rinnovato spazio a loro ridonato. La fruibilità della piazza, a beneficio della cittadinanza e degli amanti della storia, cultura e amenità, tornerà ad essere sede della prossima festa del santo patrono, S. Pietro, il prossimo 29 giugno.