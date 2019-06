Francesco Lettieri vince Musicultura

(ANSA) - MACERATA, 24 GIU - Francesco Lettieri, 27 anni, napoletano, vince il 30/o Musicultura Festival con la canzone "La mia nuova età". "Sono contento per me e per la mia squadra - ha detto emozionatissimo, ricevendo la notte scorsa sul palco l'assegno di 20mila euro messo in palio da Ubi Banca - ho provato a immaginare qualcosa da dire ma in questo momento il mio eloquio è scarso. Grazie!". Il suo brano è stato il più votato tra i quattro finalisti, dai 2.500 spettatori che hanno esaurito l'Arena Sferisterio di Macerata. In una serata magica, condotta da Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko, il pubblico maceratese, per tradizione e cultura, sempre piuttosto controllato, non ha mai smesso di applaudire i protagonisti sul palco, scandendo le loro canzoni e salutando con una standing ovation la formidabile performance della regina della world music Angelique Kidjo in "Pata pata".