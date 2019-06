Bombola scoppia per fiamme,nessun ferito

In un appartamento a due piani in via Grotte Frasassi a Montemarciano ha preso fuoco, per cause da accertare, materiale ammassato in cucina, rendendolo non fruibile. I vigili del fuoco prontamente intervenuti dalla centrale di Ancona e dal distaccamento di Senigallia hanno localizzato, spento le fiamme e portato in salvo un cane che era bloccato in camera da letto. Durante le operazioni di spegnimento è esplosa una bomboletta di gas da campeggio: l'onda d'urto e la fiammata hanno investito un pompiere senza però causare alcuna conseguenza. Non si segnalano persone coinvolte nell'incendio che non ha interessato altre abitazioni.