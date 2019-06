Console Cina incontra Regione e Prefetto

In visita nelle Marche il console cinese a Firenze Wang Wengang, ha incontrato, a Palazzo Raffaello, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, e in prefettura, sempre ad Ancona, il prefetto Antonio D'Acunto.

"Stanno crescendo le relazioni con la Cina che rinnova l'interesse verso il nostro territorio - ha detto Ceriscioli -, questi incontri sono un ulteriore tassello che mette in contatto le Marche con scenari internazionali. Nuove possibilità che potranno concretizzarsi anche grazie allo sviluppo dell'aeroporto e al prossimo volo intercontinentale Marche-Cina". L'incontro in prefettura si è svolto "in un clima cordiale, è stato occasione per una analisi dei rapporti tra la Repubblica cinese e l'Italia, in tematiche di interesse reciproco". Il console cinese, fa sapere la Regione, ha apprezzato le caratteristiche delle Marche: dalla bellezza del territorio, al valore delle imprese di altissimo livello e qualità che generano interesse da parte della Cina in termini di scambi e rapporti.