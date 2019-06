Al via Musicultura con Ruggeri e Stefanenko

Il fascino e la bravura di Enrico Ruggeri che esordisce come presentatore sul palco di Musicultura Festival che ha contribuito a creare 30 anni fa, cantando tra gli applausi "Il mare d'inverno"; l'avvenenza e la professionalità di Natasha Stefanenko che lo accompagna in veste di co-conduttrice; la Premiata Forneria Marconi in un omaggio a Fabrizio De André che infiamma la platea dei 2.500 spettatori, tutti a cantare le celebri 'poesie' dello scomparso cantautore.

Questi i momenti più entusiasmanti, insieme all'esibizione del "Quinteto Astor Piazzolla" con i suoi straordinari musicisti argentini, della prima delle tre serate di Musicultura all'Arena Sferisterio di Macerata, storico festival della canzone popolare d'autore, che abbina all'esibizione di grandi personaggi della canzone e della cultura il debutto di nuovi talenti, (selezionati nel corso di un anno tra gli oltre 700 partecipanti all'omonimo concorso), in un ideale passaggio del testimone tra passato e futuro.