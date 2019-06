A Fabriano Elica e ADI, "Disegnare aria"

Elica e ADI, Associazione per il disegno industriale, insieme al convegno "Disegnare l'aria, l'aspirazione del design" svoltosi a Fabriano nel complesso Le Conce. L'incontro è stato un'importante occasione di confronto tra Francesco Casoli, Presidente di Elica, Fabrizio Crisà, global design director del Gruppo e Luciano Galimberti, presidente di ADI, per affrontare il tema del rapporto tra design e territorio, delle sue sfide e opportunità. "Il rapporto tra design e territorio - ha evidenziato Casoli - diventa in Elica un binomio vincente, strumento principe per sviluppare i propri prodotti e portarli in un mercato internazionale. Non solamente un design estetico, ma anche funzionale, che vuole esprimere al meglio la completezza di oggetti d'uso comune, semplici alla vista, ma complessi da un punto di vista strutturale, restituendo dignità progettuale alla natura dell'industrial design". Numerosi i riconoscimenti ottenuti da Elica, nel 2018 Compasso d'Oro al piano aspirante NikolaTesla.