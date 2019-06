Al via il 30/o Musicultura Festival

Al via all'Arena Sferisterio di Macerata la 30/a edizione di Musicultura (20, 21 e 23 giugno), storica vetrina della musica popolare d'autore ideata e diretta da Piero Cesanelli, che abbina al debutto sul palco degli otto cantautori finalisti dell'omonimo concorso, l'esibizione di pezzi da novanta nel campo della canzone e della cultura. La manifestazione, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, che l'ha presentata per nove anni, si avvale quest'anno di due conduttori d'eccezione: Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko, accompagnati da commenti e interviste sul palco di John Vignola in collegamento con Rai Radio 1 per le tre serate. Ecco gli otto finalisti selezionati tra i 719 artisti al concorso: Luca Bocchetti con la canzone "Furius", Francesco Lettieri con "La mia nuova età", Lo Straniero con "Quartiere italiano", Lavinia Mancusi con "Ninù", Paoloantonio con "Questa assurda storia", Gerardo Pozzi con "Badalum", Enzo Savastano con "Le mogli dei cantanti famosi" e Francesco Sbraccia con "Tocca a me".