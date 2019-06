Tamponamento a Cagli, morto 57enne

Un 57enne originario di Avellino, conducente di un furgone, è morto a seguito di un tamponamento che si è verificato sulla Superstrada Flaminia all'altezza della frazione Smirra di Cagli. Il mezzo guidato dalla vittima, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tamponato un autoarticolato, seguito nella 'catena' da un'autovettura che lo avrebbe a sua volta tamponato. Sul posto i vigili del fuoco, polizia, carabinieri e sanitari del 118. E' intervenuta anche l'eliambulanza senza però poi trasportare nessuno visto il sopraggiunto decesso del 57enne. Il conducente dell'auto è rimasto ferito in maniera lieve. Le cause dell'incidente e la dinamica sono in fase d'accertamento.