Cinema, ad Ancona Festival Ka Frontiere

Film d'autore, incontri, corti animati, artworks e libri con artisti e ospiti internazionali è la proposta della seconda edizione del Festival "Ka - Nuovo immaginario migrante", l'evento cinematografico dedicato al tema delle migrazioni quest'anno incentrato sul tema "Frontiere".

Dopo l'anticipo il 10 giugno, in una serata-evento dedicata agli immaginari giovanili, il Festival cinematografico, presentato in Comune, si svolgerà alla Mole (20-27-28-29 giugno). Per la 2/a edizione KA approda ad Ancona, con un bagaglio di corti (d'animazione e non) e lungometraggi (una prima nazionale), cinque incontri con ospiti nazionali e internazionali, due produzioni artwork site-specific, una presentazione di libri (KAbook), una sezione educativa (eduKA) rivolta ai giovani e sviluppata attorno al linguaggio del cinema d'animazione. "KA - spiegano gli organizzatori - è lo spirito dell'eterna erranza, rappresentazione mitica presente in diverse culture africane che ne simboleggia il movimento nello spazio e nel tempo".