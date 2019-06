Inaugurata piazza Terme Romane Comunanza

Per il momento verrà chiamata Piazza delle Terme Romane, dai resti dell'antico complesso termale rinvenuti durante il suo rifacimento la nuova piazza inaugurata a Comunanza, oggetto di un restyling da parte del Comune, che "ha saputo perfettamente integrare le testimonianze archeologiche con una funzionalità moderna provvista di spazi per adulti e giochi per bambini". In un secondo tempo la piazza verrà intitolata ad un personaggio in particolare. "voglio complimentarMI per questa bella realizzazione - ha osservato alla cerimonia il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli -. Le piazze sono per eccellenza spazio dell'aggregazione, fondamentale per l'uomo, che non è un'isola e ha bisogno di incontrare gli altri per stare insieme e fare comunità. In questo luogo troviamo punti di riferimento sia per i più giovani e i bambini, sia per i più grandi. I comuni che riqualificano spazi aperti hanno questa grande virtù: pensare alle cose semplici che però servono alla propria comunità".