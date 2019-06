Bandiere Blu, festa 15 vessilli Marche

"Quindici bandiere blu per una regione piccola come la nostra sono un numero rilevante che altre regioni, di grande tradizione marittima e più grandi come Puglia e Sardegna, non possono vantare". Lo ha detto l'assessore a Turismo e Cultura Marche Moreno Pieroni alla festa a Gabicce Marche per i riconoscimenti assegnati alle spiagge marchigiane dall'organizzazione internazionale Fee. Nel Pesarese premiate Gabicce Lido, Pesaro Sottomonte, Ponente/Levante, Fano Nord, Sassonia Nord, Torrette, Marotta Mondolfo; nell'Anconetano a Senigallia Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente, Ancona Portonovo, Sirolo Sassi Neri/San Michele/Urbani, Numana, Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta, Potenza Picena Lido Nord, Lido Sud; a Macerata, Civitanova Marche Lungomare Sud, Lungomare Nord; nel Fermano Fermo Lido di Fermo Casabianca, Marina Palmense, Pedaso Lungomare dei Cantautori. Ad Ascoli Piceno, Cupra Marittima Lido, Grottammare Spiaggia Nord, Spiaggia Sud, San Benedetto del Tronto Riviera delle Palme.