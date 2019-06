Gestione impianti sci Monte Prata a Assm

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 14 GIU - Per gli impianti scioviari di Monte Prata Accordo di gestione del Comune di Castelsantangelo sul Nera con Assm spa di Tolentino.

L'incontro nella Sede del Coc tra il sindaco Mauro Falcucci e l'azienda rappresentata dall'amministratore delegato Graziano Natali e dall'ing. Michele Cartechini. Presente l'ing. Marco Rinaldi, direttore di Esercizio degli impianti. Sono state poste le basi per l'affidamento della gestione degli Impianti per la prossima stagione invernale. Ciò, ovviamente, sarà subordinato alla fruibilità della rete viaria i cui lavori sulle Ss 136 e 156 sono in corso in considerazione della loro pianificata apertura per l'inverno. La sinergia tra i sindaci, Falcucci, e Giuseppe Pezzanesi (Tolentino) è stata condivisa dal presidente e dal cda di Assm, il cui rapporto è iniziato nel 2015, ha determinato un accordo che unisce i territori interni e rafforza l'importanza di montagna e risorse in questo delicatissimo post sisma sotto il profilo umano ed economico.