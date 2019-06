Basket: Pesaro, Perego nuovo allenatore

Federico Perego sarà l'allenatore della Vuelle Pesaro per la prossima stagione. Succede a Matteo Bonicciolli che ha portato la squadra pesarese alla salvezza.

Nato a Lissone (Monza) il 29 settembre 1984, Perego ha iniziato nel settore giovanile della squadra della sua città la carriera cestistica prima di approdare all'Aurora Desio. Prima esperienza da vice allenatore, nel 2008, alla Prima Veroli (Coppa di Lega), con Andrea Trinchieri che lo porta con sé anche a Cantù (2010-2013) dove vince la Supercoppa. Dopo una parentesi alla Fulgor Omegna (2013-2014, vice di Giampaolo Di Lorenzo), si trasferisce in Germania (Brose Bamberg), ancora con Trinchieri, dove vince il campionato tedesco per tre stagioni consecutive (2015, 2016, 2017). Nonostante le dimissioni di Trinchieri, il club tedesco lo conferma come vice di Ainars Bagatskis del quale prenderà il posto nel gennaio di quest'anno, conquistando da capo allenatore la Coppa di Germania e raggiungendo la finale di Champions League.