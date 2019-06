Rossi, al Montmelò weekend impegnativo

"Dopo il complicato weekend al Mugello ci dirigiamo a Barcellona, una pista che mi piace davvero.

Sicuramente sarà un altro fine settimana impegnativo in Spagna, perché l'ultima volta non siamo stati molto competitivi e dobbiamo lavorare duro, ma proveremo fare del nostro meglio per risolvere i problemi e ottenere il miglior risultato possibile".

Valentino Rossi pare non aspettarsi grossi exploit dalla sua Yamaha sul circuito catalano, dove domenica si corre la settima prova del motomondiale. "Lunedì ci sarà anche un giorno di test e cercheremo di sfruttare al meglio l'occasione" aggiunge il pilota, quinto nella classifica MotoGp, staccato da Marc Marquez di 43 punti. La sua ultima vittoria al Montmelò risale al 2016.