Mattarella ammira "Madonna di Benois"

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 12 GIU - Concluso il suo intervento all'apertura della 13/a edizione del Forum delle città creative dell'Unesco all'interno del Teatro 'Gentile' di Fabriano, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha poi visitato il padiglione 'Rinasco', allestito al Palazzo del Podesta - dedicato alle storie di Mosul, Notre Dame e dell'Appennino ferito dal sisma del 2016 - prima di recarsi, accompagnato da Francesca Merloni, Ambasciatrice di Buona Volontà dell'Unesco, e dalle istituzioni locali e regionali, nella Pinacoteca Civica per ammirare, in visita privata, la 'Madonna Benois', capolavoro di Leonardo Da Vinci, prestato dal museo 'Ermitage' di San Pietroburgo. Prima di ripartire alla volta di Roma, al Capo dello Stato sono state consegnate delle filigrane artistiche realizzate dal Museo della Carta di Fabriano e da Carifac'arte, raffiguranti l'Uomo Vitruviano, in occasione del 500/o della morte di Leonardo da Vinci, e l'Infinito, in occasione dei 200 anni della poesia scritta da Giacomo Leopardi.