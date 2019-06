Tavolo permanente filiera tartufo Marche

(ANSA) - ANCONA, 11 GIU - Il Tavolo permanente di filiera sul tartufo delle Marche ora è una realtà. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di Federico Talè volta all'istituzione del 'Tavolo' che avrà il compito di sostenere le azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio tartufigeno, dettando una strategia regionale finalmente uniforme. "Un euro di tartufo lamellato nel piatto - ha evidenziato il consigliere in aula - ne genera almeno 20 di ricaduta sul territorio con la ristorazione, l'accoglienza, lo shopping, la fruizione delle iniziative culturali e l'acquisto di altri prodotti tipici. E', dunque, di fondamentale importanza una promozione mirata e coordinata del 'mondo' tartufo, - ha proseguito Talè - che faccia da raccordo e vada al di là delle apprezzabili azioni messe in campo dai singoli comuni. Una strategia regionale che permetta di far conoscere 'l'oro della terra' in tutte le sue declinazioni e a livello internazionale".