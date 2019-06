Marche,maturità per 13.771 dal 19 giugno

(ANSA) - ANCONA, 11 GIU - Sono 13.771 i candidati che affronteranno, a partire dal 19 giugno, le prove del nuovo esame di maturità. Di questi 13.358 sono i candidati interni, 413 gli esterni. In provincia di Ancona gli studenti impegnati per la maturità saranno 4.090 (112 esterni), 3.576 (132) quelli tra Ascoli Piceno e Fermo, 3.033 (123) a Macerata e 3.072 (46) a Pesaro Urbino. Nelle Marche opereranno 352 commissioni che dovranno giudicare i ragazzi delle 697 classi chiamate a sostenere l'esame di Stato. Sono 352 anche i presidenti impegnati nella procedura, mentre i commissari esterni sono 1.186. I commissari interni, nominati dalle scuole di appartenenza, sono di norma tre per ciascuna classe, ma il calcolo è più complicato, perché non sempre ne rappresentano una sola.