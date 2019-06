Incendio trasformatore ospedale, spento

La notte scorsa, verso le 3, i vigili del fuoco sono intervenuti a Torrette di Ancona presso l'ospedale regionale per un incendio. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco un trasformatore (680 a 20mila) dell'impianto elettrico d'emergenza. Utilizzando specifici estinguenti, i pompieri hanno spento le fiamme. Con l'ausilio di una termocamera hanno monitorato la temperatura e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte. Nessun disagio si sarebbe verificato nell'ospedale.