Regione premia ragazze Conero volley

Sesto posto ai campionati nazionali under 16 a Rieti e Amatrice e ottavo posto a quelli under 18 a Vibo Valentia. Orgoglio Marche per i traguardi ottenuti dalle campionesse regionali di pallavolo della Conero Planet Volley che sono state ricevute nella sede della Regione Marche dal presidente Luca Ceriscioli per assegnare loro un riconoscimento.

"E' davvero bello veder brillare queste giovani campionesse come un cristallo con tante sfaccettature - ha detto Ceriscioli, consegnando al presidente della squadra Mauro Castracani un piatto in ceramica col simbolo della Regione -. Rappresentano il simbolo dei valori che intendiamo promuovere attraverso lo sport, quelli del benessere, del divertimento e della sana competizione accessibili a tutti. Abbiamo perseguito questi obbiettivi - ha ricordato - sia avviando progetti di diffusione della pratica sportiva tra i bambini, gli anziani e i reclusi, sia costruendo infrastrutture sportive. In quest'occasione ne vediamo con soddisfazione i risultati".