Terremoto: Sciapichetti,macerie? Affidati consorzio pubblico

(ANSA) - ANCONA, 7 GIU - "Per lo smaltimento delle macerie noi ci siamo affidati al consorzio pubblico Cosmari. E proprio per il fatto che il consorzio è pubblico riteniamo che dia più garanzie". Così all'ANSA l'assessore regionale Marche alla Protezione civile Angelo Sciapichetti a proposito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Ascoli sullo smaltimento delle macerie nel Piceno e dell'iscrizione nel registro degli indagati di un funzionario della Regione, il cui ufficio è stato perquisito nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza, per le ipotesi di corruzione e di rivelazione di segreto d'ufficio. "Abbiamo massima fiducia nella magistratura affinché faccia chiarezza e vedremo quello che emergerà.- osserva l'assessore che non ha avuto informazioni dirette su atti o sviluppi dell'inchiesta - più che affidarci a un consorzio pubblico non potevamo fare".(ANSA).