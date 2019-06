Gian Luca Gregori nuovo Rettore Univpm

(ANSA) - ANCONA, 5 GIU - Il prof. Gian Luca Gregori è stato eletto Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, alla prima votazione, con 481 voti. L'attuale pro rettore dell'ateneo, docente di Marketing e Business Marketing, era l'unico candidato nella corsa alla guida dell'università per i prossimi sei anni. Le operazioni di voto si sono svolte in modalità elettronica al rettorato. Il nuovo rettore entrerà in carica il primo novembre prossimo e non potrà essere rieletto per un secondo mandato. Ha ottenuto il 94% dei consensi tra docenti, personale tecnico amministrativo e rappresentanti degli studenti. Al neo eletto le congratulazioni del Rettore uscente prof. Sauro Longhi, del Pro Rettore da lui designato, il preside di Ingegneria Marco D'Orazio e di tutti i colleghi presenti per assistere allo spoglio delle schede.