Generali e Bocelli per scuola Muccia

Il 26 giugno 2019 sarà inaugurata la nuova scuola, nel 'cratere' maceratese. All'evento parteciperà il cantante Andrea Bocelli. Il progetto vede infatti "insieme" Protezione Solidale (Generali Italia) e Fondazione Andrea Bocelli per la ricostruzione della scuola elementare distrutta dal terremoto. Il Fondo Protezione Solidale di Generali Italia ha scelto di sostenere il progetto di ABF per aiutare i bambini del paesino ricostruendo la scuola di istruzione primaria e dell'infanzia "E. De Amicis", distrutte dal terremoto del 2016 nel Centro Italia. Generali Italia ha destinato alla scuola i primi 300mila euro raccolti dal Fondo Protezione Solidale grazie a donazioni della Compagnia e degli agenti per ogni polizza casa abbinata a eventi catastrofali. È il primo intervento del Fondo Protezione Solidale. "Con questo progetto ci uniamo alla Fondazione Andrea Bocelli - dice Lucia Sciacca, direttore comunicazione e sostenibilità Generali Italia - per sensibilizzare sul fenomeno delle catastrofi naturali".