Crac società Pesaro, Gdf confisca villa

(ANSA) - PESARO, 4 GIU - La Guardia di Finanza di Pesaro ha confiscato beni per oltre 250mila euro, tra i quali villa di pregio a San Costanzo e prodotti assicurativi per oltre 120 mila euro, a due coniugi, amministratori di una società di Fano operante nel settore della costruzione di imbarcazioni da diporto e dichiarata fallita nell'anno 2012. I beni oggetto confisca erano già stati sottoposti a sequestro per equivalente a seguito di indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pesaro: erano state ricostruite le vicende della società e accertate le responsabilità degli amministratori. Oltre a depauperare il patrimonio della società, secondo gli investigatori, gli amministratori avrebbero distratto, in maniera fraudolenta, un finanziamento europeo di 253.554,60 euro, concesso dalla Provincia di Pesaro e Urbino nell'anno 2010 per migliorare il rendimento ambientale delle aziende del settore nautico marchigiano. La sentenza di confisca è arrivata dopo la condanna definitiva dei due coniugi.