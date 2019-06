Accoltella ex,Pesaro premia soccorritore

Encomio del Comune di Pesaro a Gabriele Ottaviani che il 22 aprile scorso in strada San Nicola di Pesaro soccorse e salvò la vita a una 27enne a sua figlia di 5 anni aggredite a Pasquetta dall'ex compagno di lei con la scusa di accompagnarle a vedere i cavalli in un maneggio. L'uomo ferì di striscio l'ex compagna con un coltello ma lei reagì e riuscì a scappare con la bimba: a quel punto intervenne Ottaviani, residente in zona, che portò mamme e figlie a casa sua. L'aggressore tentò di investirli con l'auto e poi minacciò di darsi fuoco prima di essere arrestato dalla polizia per tentato omicidio: l'uomo è tuttora in carcere. "Dal dramma di ciò che è accaduto - ha detto Ottaviani, emozionato - sono poi scaturite cose belle. Manifestazioni di affetto e stima, che porterò dentro di me. Sono felice di essere diventato un mattone importante" per la mamma e la sua bimba. Nella Sala rossa, insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine, e al sindaco Matteo Ricci, anche il prefetto Vittorio Lapolla.