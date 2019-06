Mugello: Marquez vince in Moto2

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 02 GIU - Alex Marquez ha vinto la gara della classe Moto2 del Gran Premio d'Italia di motociclismo all'autodromo del Mugello, bissando così il risultato di due settimane fa in Francia. Partito dalla 3/a piazza, il pilota spagnolo della Kalex, fratello del pluri campione Marc, ha vinto con quasi 2 secondi di distacco sulle altre Kalex di Luca Marini e Tom Luthi. Ma il grande protagonista della gara è stato Lorenzo Baldassarri che, partito 15/o in griglia e ancora convalescente dopo la brutta caduta subita due settimane fa nel Gp di Francia a Le Mans, è riuscito a raggiungere il gruppo dei primi tagliando il traguardo in 4/a posizione. Alla luce di questo risultato, Baldassarri mantiene la leadership in campionato con 88 punti, Marquez sale a quota 86, mentre Luthi è terzo a 4 lunghezze dal leader.