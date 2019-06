Pizza sorpassa piadina a Pesaro

La pizza supera di gran lunga la piadina in provincia di Pesaro Urbino, per altro vicina alla Romagna, patria della piadina. Sono infatti oltre 26 mila le pizze al piatto (giro d'affari 169 mila euro) che vengono sfornate ogni giorno in provincia di Pesaro Urbino con punte di 45-50 mila (quasi 360 mila euro) nei giorni del fine settimana.

E i pezzi di pizza al taglio o trancio sono almeno 102mila al giorno (132 mila euro). I dati si riferiscono ad aprile 2019 e riguardano le 638 pizzerie diffuse nel territorio (una ogni 550 abitanti). Di queste poco più di un centinaio (117) sono pizzerie al taglio o trancio che in parte lavorano anche la pizza al piatto. Le rimanenti 521 sono pizzerie che servono solo pizze al piatto (da asporto o al tavolo), e poi ristoranti che nei loro menù indicano anche pizze al piatto. I numeri sono stati raccolti dal Centro Studi della Cna e da Cna Agroalimentare di Pesaro e Urbino.